Гражданскому судостроению готовят новую выставку

Оператор Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге анонсировал проведение 17-19 сентября в Северной столице выставки в сфере гражданского судостроения, судоремонта и портовой инфраструктуры.

К организации отдельной выставкиShip Tech Global подтолкнул стремительный рост разделов строительства, ремонта и оснащения флота на рыбопромышленной выставке в Питере, рассказали Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group. Новую выставку компания организует совместно с Отраслевой судостроительной ассоциацией.

Ship Tech Global затронет все типы гражданских судов — сухогрузные, наливные, контейнеровозные, пассажирские, рефрижераторные, научно-исследовательские, аварийно-спасательные, технические и вспомогательные. Важное место также займут вопросы модернизации и развития портовой инфраструктуры. Российские предприятия составят основу экспозиции. Дополнят ее новые участники из Китая, Турции, Пакистана, Индии и других стран, отметили организаторы.

Предполагается, что новая выставка станет ежегодной. При этом устроители обещают ориентированную на практику деловую программу и участие не только руководителей и собственников бизнеса, но технических специалистов со стороны заказчиков и исполнителей, вовлеченные в процессы проектирования, строительства и оснащения флота.

«В первые годы Ship Tech Global будет проходить параллельно с Seafood Expo Russia, а экспоненты обеих выставок расположатся в одних павильонах КВЦ «Экспофорум». Для удобства посетителей на плане и в путеводителе будут дополнительно выделены участники Ship Tech Global: верфи, судостроительные и судоремонтные заводы, проектно-конструкторские бюро, производители оборудования и комплектующих, IT-компании, судоходные и промысловые компании, операторы портов и складских центров», — рассказали в ESG.

Первое мероприятие состоится в Северной столице 17-19 сентября. По информации организаторов, заинтересованность в проведении выставки и готовность ее поддержать выразили Минпромторг, Российский морской регистр судоходства, Российское классификационное общество, ОСК, другие отечественные судостроительные предприятия и производители судового оборудования.

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