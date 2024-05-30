Заливы Калининградской области продолжат зарыблять угрем

В текущем году в Калининградский и Куршский заливы предполагается выпустить 2,7 млн штук молоди европейского угря. Проект по восстановлению популяции ценной рыбы реализуется с 2022 г.

Сейчас годовые уловы угря составляют не более 20 тонн в Калининградском (Вислинском) заливе и не более одной тонны — в Куршском. Поэтому бизнес при поддержке правительства Калининградской области и Минсельхоза разработал планы по сохранению запасов угря в Калининградском и Куршском заливах.

В 2021-2022 гг. эти планы получили поддержку в СИТЕС и ИКЕС, сообщили Fishnews в региональном агентстве по рыболовству. Для поддержания популяции угря планируется несколько лет не повышать общий допустимый улов, а также ввести шестимесячный запрет на промысел этого вида.

Весной 2022 г. из Великобритании была привезена первая партия стекловидной личинки угря. Осенью того же года состоялись первые выпуски молоди угря в Калининградский залив — в общей сложности 430 тыс. штук. По данным областного агентства, в 2023 г. в залив отправили 1,163 млн экземпляров.

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