Донской рыбе строят нерестовый канал

Строители Багаевского гидроузла на реке Дон монтируют гидромеханическое оборудование для рыбоходно-нерестового канала. Часть уже установлена на головном регуляторе.

В Ростовской области возводится один из крупнейших объектов транспортной инфраструктуры на Юге России — Багаевский гидроузел. Строители приступили к монтажу гидромеханического оборудования. Определенное количество затворов и закладных частей к ним уже установлено на головном регуляторе рыбоходно-нерестового канала, сообщили Fishnews в пресс-службе заказчика — ФКУ «Ространсмодернизация».

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие морского и внутреннего водного транспорта». Предполагается, что Багаевский гидроузел повысит надежность и безопасность судоходства крупнотоннажного флота на Нижнем Дону.

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