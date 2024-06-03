Весенние уловы Дагестана немного просели

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО подвели итоги весеннего промысла в Республике Дагестан. К 20 мая в Терско-Каспийском подрайоне рыбаки региона добыли 20,7 тыс. тонн биоресурсов — на 2,8 тыс. тонн ниже уровня прошлого года.

Мониторинг на дагестанском побережье Каспия и внутренних водных объектах республики вели сотрудники отдела «Западно-Каспийский».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, дагестанский вылов килек составил 17,7 тыс. тонн. Это на 3 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2023 г. Добыча морских мигрирующих сельдей (долгинская сельдь, большеглазый и каспийский пузанки) достигла 1,2 тыс. тонн, бычков — 0,4 тыс. тонн.

Ученые отметили, что в Терско-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне стабилизировались запасы полупроходных и речных видов рыб (воблы, судака, леща, сазана, сома, щуки, кутума, карася и других). Кроме того, выявлена тенденция к замещению в уловах потребительски более ценных видов рыб менее ценными. Напряженным остается состояние запаса кутума.

Общий допустимый улов и рекомендованный вылов полупроходных и речных рыб для республики в совокупности составили 7,1 тыс. тонн. Из них к 20 мая рыбаки освоили 1,4 тыс. тонн. По данным ВНИРО, показатели в целом соответствуют уровню прошлого года. Основной объем добычи приходится на Кизлярский залив и крайновское побережье. В уловах преобладает сазан, добыча которого этой весной выросла в два раза по сравнению с 2023 г. Также существенные доли составляют лещ, карась, рыбец.

Условия на промысле в северной мелководной зоне в последние годы ухудшились, подчеркнули в институте. В связи с частыми сгонными северо-западными и нагонными юго-восточными ветрами в весенний период северная зона побережья находится в зоне рискованного рыболовства.

Ситуацию усугубило понижение уровня Каспийского моря. Из-за этого традиционная зона рыболовства обмелела, а береговая полоса, откуда выходит на промысел маломерный флот, сместилась — зачастую на пять и более километров от берега.

Ученые обратили внимание: по многолетним данным, основные уловы наблюдаются в октябре-декабре, в период образования предзимовальных концентраций. Поэтому специалисты считают, что промысловики Дагестана до конца года освоят выделенные объемы.

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