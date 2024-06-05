Рыбаки начали лето в плюсе

К 4 июня российские предприятия освоили более 2,18 млн тонн рыбы и морепродуктов, промысел идет с прибавкой на 1,3% к уровню прошлого года. На Дальневосточный бассейн приходится 1,66 млн тонн (+2,8%).

В Северном бассейне поймали более 223,8 тыс. тонн. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, в Западном бассейне добыли 45,5 тыс. тонн, в Азово-Черноморском — 14,5 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском — 43,2 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 188,4 тыс. тонн водных биоресурсов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews