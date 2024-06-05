Акваторию добычи трубачей планируют расширить

Специалисты Магаданского филиала ВНИРО начали исследования трубачей в Северо-Охотоморской подзоне. Работы выполняются на борту специализированного судна, которое вышло в свой первый рейс на промысел этих моллюсков.

Новое судно получило название заслуженного добытчика — СРТМ-к «Александр Шалин», которое после 30 лет промысла брюхоногих моллюсков в прошлом году окончило свой трудовой путь.

Северо-Охотоморская подзона является самым продуктивном районом добычи трубачей на Дальнем Востоке России.

«Планируется, что кроме мониторинга промысла, будут выполнены поисковые работы для расширения акватории добычи, исследованы скопления глубоководных видов трубачей, дана оценка возможности вовлечения в промысел слабо или вовсе не использованных ранее концентраций брюхоногих моллюсков», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Собранные материалы используют для актуализации оценки запасов трубачей, в том числе для расширения акватории промысла и подготовки прогнозов общего допустимого улова. Кроме того, эти данные послужат основой рекомендаций по рациональной эксплуатации запасов брюхоногих моллюсков.

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