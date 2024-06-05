На Камчатке браконьеры бросили улов и транспорт

В Усть-Большерецком районе Камчатского края неизвестные, спасаясь от рыбинспекторов, бросили свой улов, автомобиль УАЗ и плавсредства. Материалы дела передадут полиции.

Инцидент произошел 5 июня на реке Плотникова. Сотрудники рыбоохраны совместно с представителями общественной организации заметили отъезжающий от реки УАЗ. Автомобиль попытался скрыться и врезался в дерево. Находившиеся в машине граждане сбежали, бросив свое имущество.

В ходе досмотра автотранспорта обнаружены белые полимерные мешки, в которых находились 130 экземпляров рыбы лососевых видов, а также три резиновые лодки и руль-мотор «Ямаха», сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

Автомобиль, плавсредства и уловы изъяты и отправлены на ответственное хранение. Ведется административное расследование. Материалы дела будут переданы в полицию для проведения проверки и принятия решения.

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