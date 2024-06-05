ИКЕС призвал поберечь сельдь Северного моря

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) рекомендовал установить квоту для сельди в Северном море на 2025 г. в размере 412 383 тонны. Это на 22,5% меньше объема текущего года.

Сельдь в Северном море облавливается совместно флотами Великобритании, Норвегии и стран Евросоюза, сообщает корреспондент Fishnews. Обычно стороны придерживаются рекомендованного ICES общего допустимого улова и определяют свои квоты на переговорах в конце года.

По словам океанолога и управляющей запасами Северного моря Сесилии Квамме, нынешнее предложение по лимитам сельди было сделано в первую очередь из-за снижения численности особей 2022 г. рождения, хотя годом ранее ее поголовье казалось гораздо более многочисленным. В будущем году рыбы 2022 г. рождения должны стать важной частью нерестового стада и сыграть свою роль в восстановлении популяции, пишут зарубежные СМИ.

Сесилия Квамме отметила, что сейчас показатели поголовья близки к тем, что были в 2023 г., и находятся в тренде, направленном на снижение.

Специалист обратила внимание: пока популяция находится на уровне выше необходимого для максимального долгосрочного вылова. Однако ученые ожидают, что поголовье сельди в Северном море опустится ниже этого уровня в течение 2025 г. Поэтому и было рекомендовано сокращение квоты — чтобы снизить промысловый пресс.

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