Суд обязал возместить вред рыбным запасам Бурятии

В Республике Бурятия, по данным прокуратуры, муниципальный подрядчик игнорировал обязательство компенсировать вред водным биоресурсам от ремонтных работ. Суд обязал организацию провести выпуск молоди рыбы, а директора компании — оштрафовал.

Администрация Баргузинского района заключила муниципальный контракт на капитальный ремонт Хилганайской дамбы на реке Баргузин. Договор в числе прочего предусматривал мероприятия по компенсации вреда, причиненного водным биоресурсам в ходе работ. Однако подрядная организация компенсационные мероприятия в срок не выполнила, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокурор Баргузинского района обратился в суд с иском об обязании предприятия восстановить биоресурсы путем выпуска молоди рыбы в Байкал с впадающими в него реками. Суд удовлетворил иск, окончательное устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры.

По инициативе надзорного ведомства гендиректор компании-подрядчика привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда интересам общества и государства). Фигуранту назначен штраф 30 тыс. рублей.

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