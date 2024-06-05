Акватории Красноярского края ищут рыбацкие руки

В Красноярском крае на конкурс выставили 14 участков для промышленного рыболовства. Заявки можно подать до 2 июля — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — краевое министерство природных ресурсов и лесного комплекса. Согласно конкурсной документации, четыре рыболовных участка расположены на реках, пять — на озерах, остальные — на водохранилищах. Начальные цены лотов составляют от 75 рублей до 25,7 тыс. рублей.

Критерии оценки заявок — средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбопродукции, среднее количество работников у претендента за последние четыре года и размер предлагаемой платы.

Подвести итоги торгов планируется 30 июля. Все участки предоставляются на 15 лет.

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