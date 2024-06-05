Российские парламентарии ждут рекомендаций по сохранению Волги

В Госдуме заинтересовались анализом правовых механизмов по сохранению водных экосистем и социально-экономическому развитию бассейна Волги. Для выработки рекомендаций по совершенствованию законодательства запланировано специальное экспертное исследование.

Аппарат Госдумы объявил о конкурсе на проведение экспертно-аналитического исследования «Повышение эффективности мер по сохранению водных экосистем и социально-экономическому развитию бассейна реки Волги. Законодательный аспект». Максимальная цена контракта — 3,2 млн рублей, срок выполнения работ — до 31 октября 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ЕИС «Закупки».

Согласно техзаданию, целью исследования является выработка рекомендаций по совершенствованию правового обеспечения сбалансированного социально-экономического развития бассейна реки Волги.

Для этого экспертам предстоит провести анализ зарубежного законодательства, правоприменительной и управленческой практики в области сохранения водных экосистем и социально-экономического развития бассейнов крупных рек. Необходимо будет изучить российскую федеральную и региональную нормативно-правовую базу в этой области. А также проанализировать факторы, влияющие на выбор мер по сохранению водных экосистем и социально-экономическому развитию бассейна Волги.

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