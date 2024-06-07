Перу хочет наловить полмиллиона тонн гигантского кальмара

Министерство промышленности Перу установило квоту на добычу гигантского кальмара (Dosidicus gigas) в размере 499 683 тонны. Этот объем может быть изменен в течение промыслового сезона из-за влияния биологических факторов и окружающей среды.

Лимит определен в соответствии с рекомендацией Перуанского морского института (IMARPE), сообщает корреспондент Fishnews.

Суда кустарного промысла, зарегистрированные в Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (SPRFMO) и имеющие длину борта не более 15 м, должны будут предоставлять информацию о своих уловах IMARPE в специально определенных местах выгрузки, пишут зарубежные СМИ. Такая отчетность должна обеспечить точный сбор данных о добытом кальмаре для устойчивого использования ресурса.

По словам министра промышленности Перу Сержио Гонзалеса Гуэрреро, эта мера направлена не только на сохранение поголовья кальмара, но и продвижение ответственного и честного рыболовства. Чиновник также отметил, что квота установлена согласно научным расчетам и отражает стремление республики к устойчивости промысла и сохранению морских биоресурсов.

Промысел кальмара обеспечивает Перу важным продовольственным ресурсом, дает работу тысячам человек, а также способствует экономическому развитию местных прибрежных сообществ.

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