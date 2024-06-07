Россия и Китай вместе следят за сохранностью рыбных запасов на Амуре

В этом году российские и китайские инспекторы вновь проводили совместные мероприятия по контролю за рыболовством на Амуре. За порядком на трансграничной реке следят в рамках реализации межправительственного соглашения.

Совместная работа на Среднем Амуре проводилась с 28 мая по 6 июня, рассказали Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства. Российские рыбинспекторы и их коллеги таким образом выполняли решения, принятые на сессии двухсторонней комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

В мае контроль осуществлялся на участках Среднего Амура от села Нижнеспасское в сторону села Нижнеленинское. В июне представители России и Китая работали в китайских территориальных водах реки.

На территории Китая российская делегация посетила рыболовецкие станы, расположенные в границах уездов Тунцзян и Фуюань, а также прилегающие районы промысла.

Российские представители ознакомились с разрешительными документами на вылов рыбы, осмотрели китайские лодки, орудия добычи и уловы. Китайским рыбакам напомнили о необходимости соблюдать правила рыболовства и летний запрет на промысел рыбы. Запретительные меры ежегодно действуют с 11 июня по 15 июля.

«В ходе совместного контроля нарушений правил рыболовства в пограничных водах реки Амур не зафиксировано», — отметили в теруправлении Росрыболовства.

Сотрудники рыбоохраны обменялись информацией по усилению работы в период действия летнего запрета и договорились об осеннем контроле.

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