РФ и Китай отметили успехи торговли рыбой

В Сочи проходит 32-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Стороны подведут итоги работы за 2023 г. и согласуют планы в сферах промысла, аквакультуры, научно-технического взаимодействия, подготовки кадров, борьбы с браконьерством и торговли.

Встреча в России впервые проводится в очном формате после пандемии COVID-19. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, китайскую — заместитель начальника управления рыбного хозяйства и рыбоохраны Министерства сельского хозяйства КНР Сунь Хайвэнь.

Стороны отметили, что сейчас Россия и Китай испытывают наибольший подъем в отношениях по всем направлениям, в том числе в сфере рыбного хозяйства.

По итогам прошедшего года поставлен абсолютный рекорд по товарообороту между государствами — более 240 млрд долларов. При этом максимум достигнут в экспорте российской рыбной продукции в КНР — почти 2,9 млрд долларов, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

В первый день заседания стороны согласовали повестку, состав рабочих групп и другие организационные вопросы. Работа сессии продлится до 21 марта. По итогам стороны подпишут протокол.

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