Ученые собирают данные по озерновской нерке

Сотрудники Камчатского филиала ВНИРО приступили к работам на Озерновском наблюдательном пункте. Специалисты исследуют нерку стада реки Озерной, условия, влияющие на ее воспроизводство, выживаемость в пресноводный период и численность возвратов.

Это уже 84-й сезон научных исследований на Озерновском наблюдательном пункте. Работы стартовали 28 мая.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, начался учет численности скатывающегося из озера в Охотское море смолта нерки и оценка его качественных характеристик. Также специалисты собирают данные по характеристике гидрологического и гидрохимического режимов, состоянию планктонного сообщества (микро-, фито- и зоопланктона) в озере Курильском, проводят метеонаблюдения.

Приоритетный вид исследований на наблюдательном пункте — оценка численности производителей во время нерестовой миграции в июне-сентябре. Группа специалистов приступила к подготовительным работам по установке рыбоучетного заграждения (РУЗа).

Кроме традиционного прямого учета нерки, в 2024 г. будут продолжена фотофиксация производителей с помощью установленных на РУЗ камер. Также заходящих в Курильское лососей будут снимать с квадрокоптера — на участке реки ниже рыбоучетного заграждения.

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