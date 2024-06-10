Новости
Рыбоводство вновь обогнало промысел, но теперь и по объему товаров из водных животных без учета водорослей

Мировая рыбная индустрия побила очередной рекорд

Мировые рыболовство и аквакультура в 2022 г. обеспечили производство более 223 млн тонн продукции, отмечает ФАО. При этом рыбоводство вновь обогнало промысел, но теперь и по объему товаров из водных животных без учета водорослей.

Возросшая роль рыбоводства подчеркнута в новом докладе о состоянии мирового рыболовства и аквакультуры, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). В документе отмечен переломный момент: в 2022 г. аквакультура впервые в истории сместила промышленное рыболовство с позиций основного производителя продукции из водных биоресурсов животного происхождения.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО, в 2022 г. глобальное производство продукции рыболовства и аквакультуры достигло исторического максимума — 223,2 млн тонн, что на 4,4% больше показателя 2020 г. Из этого объема 185,4 млн тонн приходится на водных животных и 37,8 млн тонн — на водоросли.

При этом емкость сектора аквакультуры увеличилась до 130,9 млн тонн, где 94,4 млн тонн пришлось на продукцию из рыб и других водных животных.

«Это замечательное достижение, поскольку оно означает, что мы можем продолжать наращивать производство продовольствия из водных биоресурсов, не подвергая морскую среду дополнительной нагрузке, так как в морских водах производится менее 40% продукции аквакультуры», — отметил руководитель отдела рыболовства и аквакультуры ФАО Мануэль Баранж.

Крупнейшими производителями аквакультурной продукции стали Китай, Индонезия, Индия, Вьетнам, Бангладеш, Республика Корея, Норвегия, Египет, Чили и Филиппины. Суммарно они обеспечили более 89,8% мирового производства в этом секторе.

Эксперты ФАО заострили внимание на критически важной роли рыболовства и аквакультуры в поддержании глобальной продовольственной безопасности: 89% продукции из водных животных было использовано для потребления человеком. Остальной объем предназначался для косвенного потребления или для непищевых целей, главным образом для производства рыбной муки и рыбьего жира. В 2021 г. видимое среднедушевое потребление пищевой продукции из водных биоресурсов в мире составило 20,6 кг.

ФАО прогнозирует дальнейший рост производства и потребления продукции сектора рыболовства и аквакультуры. Ожидается, что к 2032 г. объем производства водных животных увеличится на 10% — до 205 млн тонн — за счет как восстановления вылова, так и расширения товарного рыбоводства. Потребление может вырасти на 12% — до 21,3 кг на душу населения.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуракитайкореянорвегия
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий СОКОЛОВ

Система организации рыболовства прошла большой путь

Заместитель руководителя Росрыболовства Андрей ЯКОВЛЕВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Андрей ЯКОВЛЕВ

Работаем над открытием новых рынков и расширением доступа к промысловым запасам

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Практика принудительного лишения квот стала серьезной угрозой

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хорошо, когда экспорт — это возможности, а не зависимость

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Система поиска склада на fishplace.ru существенно упрощает процесс подбора идеального места для рыбопродукции

Fishplace развивает цифровой рыбный рынок

Концепт пульта управления рыболовным судном, представленный АО «Концерн «НПО «Аврора» на отраслевых выставках. Фото предоставлено компанией

Чек-ап для судовых систем

Специалисты «НПК Морсвязьавтоматика» готовы взяться за отделку судна любого типа. Фото предоставлено пресс-службой компании

«НПК Морсвязьавтоматика»: композитные решения для оснащения судов

Fishnews организовал круглый стол «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы»

Как страховая защита могла бы помочь рыбной отрасли

События

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.