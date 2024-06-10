Мировая рыбная индустрия побила очередной рекорд

Мировые рыболовство и аквакультура в 2022 г. обеспечили производство более 223 млн тонн продукции, отмечает ФАО. При этом рыбоводство вновь обогнало промысел, но теперь и по объему товаров из водных животных без учета водорослей.

Возросшая роль рыбоводства подчеркнута в новом докладе о состоянии мирового рыболовства и аквакультуры, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). В документе отмечен переломный момент: в 2022 г. аквакультура впервые в истории сместила промышленное рыболовство с позиций основного производителя продукции из водных биоресурсов животного происхождения.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО, в 2022 г. глобальное производство продукции рыболовства и аквакультуры достигло исторического максимума — 223,2 млн тонн, что на 4,4% больше показателя 2020 г. Из этого объема 185,4 млн тонн приходится на водных животных и 37,8 млн тонн — на водоросли.

При этом емкость сектора аквакультуры увеличилась до 130,9 млн тонн, где 94,4 млн тонн пришлось на продукцию из рыб и других водных животных.

«Это замечательное достижение, поскольку оно означает, что мы можем продолжать наращивать производство продовольствия из водных биоресурсов, не подвергая морскую среду дополнительной нагрузке, так как в морских водах производится менее 40% продукции аквакультуры», — отметил руководитель отдела рыболовства и аквакультуры ФАО Мануэль Баранж.

Крупнейшими производителями аквакультурной продукции стали Китай, Индонезия, Индия, Вьетнам, Бангладеш, Республика Корея, Норвегия, Египет, Чили и Филиппины. Суммарно они обеспечили более 89,8% мирового производства в этом секторе.

Эксперты ФАО заострили внимание на критически важной роли рыболовства и аквакультуры в поддержании глобальной продовольственной безопасности: 89% продукции из водных животных было использовано для потребления человеком. Остальной объем предназначался для косвенного потребления или для непищевых целей, главным образом для производства рыбной муки и рыбьего жира. В 2021 г. видимое среднедушевое потребление пищевой продукции из водных биоресурсов в мире составило 20,6 кг.

ФАО прогнозирует дальнейший рост производства и потребления продукции сектора рыболовства и аквакультуры. Ожидается, что к 2032 г. объем производства водных животных увеличится на 10% — до 205 млн тонн — за счет как восстановления вылова, так и расширения товарного рыбоводства. Потребление может вырасти на 12% — до 21,3 кг на душу населения.

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