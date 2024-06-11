Для рыбалки КМНС Заполярья приготовили акватории

В Мурманской области на конкурс выставили два участка для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. Заявки можно подавать до 9 июля (даты вскрытия конвертов с предложениями).

Торги организует региональное министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства. Согласно конкурсной документации, пользователям предлагают рыболовные участки на озере Вуэрнисъяур и Верхнетуломском водохранилище.

Площади этих РЛУ — около 90 га и почти 350 га соответственно. Оба участка закрепляются за победителями на 10 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Критерии оценки заявок — средневзвешенные показатели освоения квот за последние четыре года, средняя численность членов общины КМНС за этот период (для общин) и удаленность участка от места жительства представителя коренных малочисленных народов или места нахождения общины КМНС.

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