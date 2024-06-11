Право на промысел в Кировской области продадут на торгах

В Кировской области на аукцион выставлены 18 долей квот для промышленного освоения рыбы на реках региона. Заявки принимаются до 5 июля.

Торги организует Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, к продаже предлагаются по четыре доли квот леща, судака и щуки и по три доли квот сома и стерляди.

В натуральном выражении эти объемы в 2024 г. составляют от 79 кг до 2,055 тонны. Стартовые цены лотов — от 100 рублей до 5,4 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 16 и 17 июля в Самаре. Победители смогут осваивать лимиты до 31 декабря 2033 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews