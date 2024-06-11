Дело о лососевой контрабанде рассмотрят в Приморье

В Приморском крае будут судить руководителя рыботорговой компании, пытавшегося продать за границу около 40 тонн лосося неизвестного происхождения. Мужчину обвиняют в контрабанде стратегических ресурсов.

Приморская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Хабаровска. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере), сообщили Fishnews в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2022 г. обвиняемый, возглавляя компанию по оптовой торговле рыбопродукцией, приобрел и организовал контрабанду в иностранное государство около 40 тонн тихоокеанского лосося общей стоимостью 7 млн рублей. При этом таможне он предоставил заведомо подложные документы с недостоверными сведениями о происхождении и качестве рыбы, отмечают правоохранители.

Уголовное дело направлено в Хасанский районный суд Приморского края. В отношении лица, продавшему обвиняемому лососей, уголовное дело выделено в отдельное производство.

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