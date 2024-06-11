Сентябрьская конференция по холодильной цепи открыла регистрацию

Началась регистрация на вторую Международную конференцию по непрерывной холодильной цепи Cold Chain Eurasia, которая пройдет в Санкт-Петербурге 19 сентября.

Планируется обсудить проблемы и тренды рынка скоропортящейся продукции, меры поддержки отрасли и стимулирования инноваций. Другими темами конференции станут решения для обеспечения скоростной непрерывной холодильной цепи, мировой и российский опыт температурной логистики, современные IT-технологии и другие инновации.

Мероприятие проводится в КВЦ «Экспофорум». Конференцию организуют группа компаний Expo Solutions, Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС) и Координационный совет по трансъевразийским перевозкам (КСТП).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Expo Solutions, на конференции ожидаются транспортные и логистические компании; производители холодильного оборудования и технологий; операторы складских и распределительных центров; IT, финансовые и страховые компании; отправители термочувствительных грузов (пищевой, химической, косметической, фармацевтической продукции).

Ожидается, что на конференции будут представлены все звенья непрерывной холодильной цепи из России и других стран ЕАЭС, Китая, Индии, Ирана. Участие платное, исключение делается только для грузоотправителей.

Первая Cold Chain Eurasia прошла 28 сентября 2023 г. Состоялось четыре тематических мероприятия, центральным стала пленарная сессия «Рынок скоропортящейся продукции: Тренды, вызовы и требования со стороны экономики».

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