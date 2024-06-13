Российские тралы успешно наполняются

К 10 июня отечественные предприятия в совокупности освоили 2,27 млн тонн водных биоресурсов — на 2% выше уровня прошлого года. На Дальневосточный бассейн приходится 1,72 млн тонн (+3,5%).

В Северном бассейне освоено свыше 233,3 тыс. тонн. Это на 6% больше показателя за аналогичный период 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, в Западном бассейне наловили 46 тыс. тонн ВБР, в Азово-Черноморском — 14,9 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском — 43,9 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл в совокупности более 200 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

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