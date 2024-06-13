«Красная» путина Сахалина принимает студентов

Рыбопромышленники Сахалинской области в этом году трудоустроят более 1100 студентов со всей страны. В регионе будут работать бойцы пяти путинных отрядов: «Владимирово», «Каниф», «Оха», «Поронайск» и «Таранай».

«Таранай» уже отработал первую смену — весенний трудовой проект был организован в апреле и мае. В нем приняли участие 80 студентов из Астраханской, Калининградской, Иркутской, Кировской, Вологодской и Томской областей, Хабаровского, Приморского, Алтайский и Забайкальский краев и Республики Саха (Якутия). Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал министерства по рыболовству Сахалинской области.

Участниками нового сезона станут в том числе студенты Сахалинского политехнического центра № 3 из Поронайска. Там выпускают специалистов в сфере рыбопереработки.

В островном регионе ребята из студенческих отрядов не только работают, но и интересно проводят свободное время на различных мероприятиях и познавательных экскурсиях.

С 2023 г. Сахалинская область является опорной площадкой Всероссийского форума путинных отрядов. В летнем трудовом семестре прошлого года участвовало более 500 бойцов студотрядов из 18 регионов РФ, в том числе 25 учащихся островного региона. Студенты работали на восьми рыбоперерабатывающих предприятиях.

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