Выдуманные нарушения грозят рыбинспектору «уголовкой»

В Республике Башкортостан инспектор рыбнадзора подозревается в превышении полномочий и служебном подлоге. По версии следствия, фигурант составлял фиктивные протоколы для улучшения показателей.

Инспектору инкриминируют преступление, предусмотренное пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Башкортостан, в феврале подозреваемый составил фиктивные административные протоколы для улучшения служебных показателей. Согласно этим документам, пятеро жителей Дюртюлинского района якобы нарушили правила рыболовства и должны были выплатить штрафы — по 2 тыс. рублей каждый. При этом в действительности каких-либо фактов правонарушений инспектором выявлено не было, отмечает следствие.

Разбирательство продолжается.

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