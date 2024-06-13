Еж и ламинария в прибрежье Сахалина показали стабильность

Специалисты Сахалинского филиала ВНИРО провели весенний мониторинг японской ламинарии и серого морского ежа. Исследования показали, что их продукционные характеристики соответствуют сезону, ресурсы находятся в стабильном состоянии.

Весенние работы проводили сотрудники лаборатории аквакультуры беспозвоночных и водорослей СахНИРО в заливе Анива и у юго-западного побережья Сахалина на основных промысловых участках.

Специалисты выполняли водолазные обследования прибрежной зоны методом гидроботанических разрезов. На каждой станции водолаз определял глубину, рельеф дна, характер грунта, а также собирал ежей и водоросли. Затем проводились разбор проб, взвешивание, определялся видовой состав и выполнялся биологический анализ образцов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, выполнено исследование по двум единицам запаса японской ламинарии и двум — серого морского ежа. Работы велись на 32 водолазных станциях, проанализировано 707 экземпляров ламинарии и 610 ежей.

Результаты будут использованы в работах по изучению динамики биологического состояния промысловых группировок гидробионтов в сезонном и межгодовом аспектах.

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