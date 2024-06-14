По контролю пополнения рыбных запасов вышли поправки

Минсельхоз внес изменения в порядок работы комиссии по контролю за искусственным воспроизводством водных биоресурсов. Регламентированы в том числе вопросы использования выбракованных особей из ремонтно-маточных стад, содержащихся по госзаданию.

Приказом от 6 мая 2024 г. № 241 Минсельхоз внес изменения в Порядок деятельности комиссии, осуществляющей контроль за выполнением работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Такие комиссии создаются территориальными управлениями Росрыболовства.

Теперь в порядке прописано, что комиссии осуществляют контроль за учетом (бонитировкой) ремонтно-маточных стад водных биоресурсов, содержавшихся за счет средств госзадания, для выбраковки отставших в росте, больных или травмированных особей. Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам составляется акт об использовании выбракованных особей — это может быть выпуск в естественную среду, реализация, использование для питания работников и утилизация.

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