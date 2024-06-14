Дело о браконьерском деликатесе расследуют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае у жителя Амурского района дома нашли семь фрагментов рыбы осетровых видов. По словам фигуранта, рыбу он приобрел у неизвестных и хранил для личного потребления.

«Краснокнижный» деликатес обнаружили полицейские в рамках операции «Путина», рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД. Подозреваемый, по его словам, купил осетрину в конце мая у неизвестных лиц на берегу Амура и эту рыбу планировал съесть сам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ». С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В полиции обратили внимание: под запретом не только добыча осетровых, но и их покупка и продажа. За это предусмотрено уголовное наказание.

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