В Чили собираются строже карать за похищение лосося

В парламент Республики Чили внесли законопроект, предусматривающий значительное ужесточение наказание за воровство лосося. Отмечено, что из-за таких преступлений отрасль теряет 70-80 млн долларов в год.

В материалах законопроекта указывается: ежегодно лососеводы зарабатывают для страны 6,7 млрд долларов, что составляет 2,1% ВВП государства. Кроме того, рыбоводство Чили обеспечивает работой 71 тыс. человек, трудящихся на 400 аквафермах и 47 перерабатывающих предприятиях.

Инициатором поправок выступает депутат и председатель специальной следственной комиссии парламента по вопросу краж лосося Мауро Гонзалес, представляющий регион Лос-Лагос.

По словам парламентария, проблема прочно связана с организованной преступностью: бандиты нападают на грузовики и аквафермы. Это ставит под угрозу не только экономику, но и здоровье населения из-за продаж нелегального продукта, качество которого не контролируют госорганы, отмечает Мауро Гонзалес.

Согласно изменениям, будет скорректировано нынешнее законодательство — сейчас оно рассматривает похищение лосося как нетяжкое преступление. Такие нарушения предлагается приравнять к краже древесины, за которую, в свою очередь, предусмотрены те же виды наказания, что и за запугивание или насилие над людьми.

Также Мауро Гонзалес считает нужным усилить специальные подразделения, занимающиеся борьбой только с похищениями лосося, назначить специального прокурора и обеспечить комплексную защиту водителей, перевозящих красную рыбу, сообщает корреспондент Fishnews.

По информации, специально подготовленной Ассоциацией лососеводов в Магальянесе и компанией AquaChile, существует три типа кражи лосося: ограбление грузовиков (все более частый метод), воровство с акваферм и похищение мертвой рыбы (новый феномен).

Зарубежные СМИ обращают внимание, что кража лосося приносит значительную прибыль преступникам. В одном грузовике обычно находится около 22 тонн рыбы стоимостью около 5,5 долларов за килограмм или 110 тыс. долларов за весь груз. По данным чилийской полиции, в период с 2021 по 2023 гг. было зарегистрировано 168 подобных ограблений, в ходе которых преступники похитили около 961 тонны лосося.

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