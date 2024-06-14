Специалисты оценили условия нереста в дельте Волги

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО завершили исследования на нерестилищах в дельте Волги. В ходе экспедиции на НИС «Раскат» были собраны данные об условиях воспроизводства сазана, карася, красноперки и других видов рыб.

Волжско-Каспийский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в период с 24 мая по 5 июня провел исследования естественного воспроизводства полупроходных и речных видов рыб на полоях. Работы велись на нерестовых массивах в восточной части дельты Волги и в акватории Васильевского и Белинского банков, включая култучную зону.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в ходе рейса отмечены подход и икрометание порционнонерестующих производителей сазана, серебряного карася, красноперки на нерестилищах нижней зоны в восточной части дельты. Отловленные личинки рыб на всех обследуемых полоях располагались в массе на небольших глубинах на участках с зеленой луговой и водной растительностью, плотность скоплений достигала нескольких тысяч экземпляров на квадратный метр.

Успешность естественного воспроизводства полупроходных и туводных видов рыб ученые определят после обработки взятых проб и проведения учетной съемки молоди рыб в июне с использованием мальковой волокуши.

На основании оценки эффективности естественного воспроизводства и качественного состава рыбной молоди, а также анализа экологической и гидробиологической обстановки в районе экспедиции ученые сформируют рекомендации по рыбохозяйственной мелиорации нерестовых угодий. Собранные в рейсе данные также будут использоваться при расчетах запасов, общего допустимого улова и рекомендованного вылова в Южном рыбохозяйственном районе Волжско-Каспийского бассейна.

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