Карелия приступила к сбору водорослей в Белом море

В Республике Карелия рыбодобывающие компании и индивидуальные предприниматели начали промышленную заготовку водорослей. В этом году планируется собрать более 1 тыс. тонн фукуса и ламинарии.

Сбор водорослей в регионе ведут 12 пользователей, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского и рыбного хозяйства республики.

По данным ведомства, ежегодно в Карелии добывается порядка 1 тыс. тонн водорослей, в большей степени фукуса (в том числе из штормовых выбросов), в меньшей — из ламинарии, сбор которой является более трудоемким. Так, по итогам 2023 г. было добыто 955 тонн водорослей: 816 тонн фукуса и 139 тонн ламинарии.

Сейчас добываемые в Карелии водоросли используют для производства удобрений, кормовых добавок, а также фармацевтических препаратов.

К сентябрю 2025 г. планируется запустить в поселке Березовка завод по производству детского питания и пищевых добавок из водорослей Белого моря. Предполагаемый объем переработки — до 500 тонн сырья в год.

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