Портовики Владивостока ждут первый лосось к середине лета

Первые уловы свежего лосося Владивостокский морской рыбный порт традиционно встречает в середине июля. Его мощности могут принять на хранение около 89 тыс. тонн рыбопродукции, в том числе 40 тыс. тонн в рефрижераторных контейнерах.

Приморские портовики готовятся к встрече уловов тихоокеанских лососей. «Для приема и размещения красной рыбы Владморрыбпорт задействует собственные холодильные склады, а также холодильники наших партнеров, расположенные в Находке, Владивостоке и подмосковных Электроуглях. Кроме того, на территории порта расположен уникальный для Дальнего Востока рефрижераторный морской терминал, который осуществляет прием и отгрузку рыбопродукции в контейнерах», — рассказали Fishnews в пресс-службе Владивостокского морского рыбного порта.

На предприятии отметили, что для бесперебойной поставки дальневосточных уловов на внутренний и внешний рынки используются мультимодальные и интермодальные сервисы.

Напомним, в этом году на Дальнем Востоке ожидается вылов около 320 тыс. тонн красной рыбы.

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