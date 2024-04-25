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Предложения по организации промысла лососей представил на ДВНПС директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН

ДВНПС одобрил основные подходы к организации промысла лососей

Дальневосточный научно-промысловый совет в рамках подготовки к лососевой путине традиционно рассмотрел проекты стратегий организации промысла по регионам. Были представлены данные о возможном вылове в разных субъектах федерации.

Сейчас прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне составляет около 320 тыс. тонн, рассказал директор ВНИРО Кирилл Колончин. Это практически столько же, сколько в 2022 г., и отражает тренд снижения вылова лососей в ряду четных лет с 2018 по 2022 гг.

Однако, с учетом данных по выживаемости лососей в период нагула и зимовки в океане, а также климатических изменений, специалисты не исключают, что подходы горбуши и кеты в нынешнем году будут выше прогноза.

Вылов основного объекта лососевого промысла — горбуши — ожидается на уровне 193 тыс. тонн. В сравнении с 2023 г. или 2018 г. такие цифры могут казаться скромными, но они близки к среднемноголетнему значению вылова горбуши в ряду четных лет в нынешнем столетии, обратил внимание руководитель института.

«Мы ожидаем, что в этом году начнется поступательный рост вылова тихоокеанских лососей в ряду четных лет, который в первую очередь будет связан с увеличением объема добычи горбуши», — сообщил Кирилл Колончин.

Прогноз по кете — 88 тыс. тонн. Возможный вылов нерки сейчас составляет около 27,6 тыс. тонн, кижуча — более 10,8 тыс. тонн. Также ожидается добыча 450 тонн чавычи и 183,2 тонны симы.

В Камчатском крае ожидается вылов около 170 тыс. тонн тихоокеанских лососей, сообщает корреспондент Fishnews. Путина в Сахалинской области, полагают ученые, даст возможность добыть порядка 90 тыс. тонн. Ожидания по Хабаровскому краю — около 50 тыс. тонн. В Магаданской области, Приморском крае и Чукотском автономном округе прогнозируется суммарный вылов около 11 тыс. тонн красной рыбы.

Основу уловов лососей, по мнению специалистов, будут формировать промысловые районы, расположенные на северо-восточном и западном побережьях Камчатки, в Восточно-Сахалинской подзоне и на охотоморском побережье Хабаровского края.

Для подавляющего большинства промысловых районов прогноз вылова горбуши на 2024 г. больше, чем показатель 2022 г. Исключение — северо-запад Сахалина и Южные Курилы, отметил глава Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Перед рассмотрением проектов региональных стратегий промысла на ДВНПС Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии провел традиционные выездные обсуждения основных подходов к организации путины, напомнил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Директор ВНИРО представил предложения по региональным стратегиям. Научно-промысловый совет одобрил проекты стратегий, обсуждения предстоит провести в ближайшее время по вопросам промысла в Амурском лимане.

Работа по организации лососевой путины в этом году будет налажена, как и в прошлые годы, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

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