Росрыболовству обновят регламент по распределению квот

Минсельхоз подготовил проект нового административного регламента по распределению квот добычи водных биоресурсов между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Документ опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Предусмотрены различные варианты предоставления услуги — в зависимости от заявителя. Круг заявителей приведен в соответствующей таблице. Вариант определяется по совокупности признаков: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обращается заявитель лично или по доверенности, находится юрлицо под контролем иностранного инвестора или нет.

Нынешний регламент будет признан утратившим силу.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews