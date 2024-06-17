Осетровое браконьерство пресекли на Амуре

В Хабаровском крае полицейские задержали троих мужчин, незаконно ловивших «краснокнижную» рыбу. Правоохранители изъяли пару осетров и три литра черной икры.

Нарушение пресекли в рамках операции «Путина». Злоумышленники рыбачили на Амуре в Ульчском районе, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД. По словам подозреваемых, улов предназначался для личного употребления.

Осетров выпустили обратно в реку. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ). С одного из фигурантов взяли обязательства о явке, двое других находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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