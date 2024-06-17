Черногория официально приняла соглашение о рыболовных субсидиях

Посол Черногории Славица Милачич передала Всемирной торговой организации официальный документ о принятии страной соглашения о рыбацких субсидиях. Теперь к нему присоединилось 77 членов ВТО.

На торжественной церемонии генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что этот решительный шаг подчеркивает важность коллективных действий по охране океанов для будущих поколений и демонстрирует приверженность Черногории многосторонней торговой системе.

Как отметила Славица Милачич, ее страна уделяет большое внимание устойчивости ресурсов Мирового океана, обеспечению средств к существованию рыбацких общин и продовольственной безопасности миллионов людей. Посол выразила надежду, что пример Черногории станет еще одним стимулом для других членов ВТО, которым еще предстоит официально принять соглашение.

Теперь для вступления соглашения в силу к нему должны официально присоединиться еще 33 члена организации, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу ВТО. Напомним, что одной из последних стран, поддержавших договор, стал Катар.

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