Бурейское водохранилище исследует рыбохозяйственная наука

В апреле состоялась экспедиция Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на Бурейское водохранилище в Амурской области. Это один из самых глубоких водоемов России и ранее малоизученный объект, отметили в институте.

В это время на озере завершается период ледостава и в нем складываются наиболее тяжелые гидрологические условия для водной биоты.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, во время экспедиции были получены ценные сведения о пространственно-временной изменчивости температуры и электропроводности воды, содержания в ней растворенного кислорода, а также о характеристиках льда. То есть о главнейших характеристиках водной среды, влияющих на ихтиофауну.

Впереди долгий процесс обработки и осмысления полученных данных и, возможно, новые экспедиции, подчеркнули в институте.

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