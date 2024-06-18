Большой участок на Тепловском водохранилище отдают под акваферму

В Саратовской области на аукцион выставлен участок под пастбищную аквакультуру, расположенный на Тепловском водохранилище. Заявки принимаются до 22 июля.

Торги организует Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводный участок площадью 224 га расположен на Тепловском водохранилище на реке Тепловка в Перелюбском районе.

Стартовая цена лота — 171 тыс. рублей. Торги предполагается провести 30 июля в Самаре. РВУ предоставляется на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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