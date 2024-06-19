Президент обещал ДФО новую верфь

Глава государства Владимир Путин анонсировал создание нового судостроительного предприятия на Дальнем Востоке. Он отметил, что обсудил этот вопрос с ОСК.

Заявление президент сделал в Якутске на встрече с молодыми специалистами, работающими на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент Fishnews.

«У нас активно развивается судостроительный кластер. Все, что сделано до сих пор, — а сделано в целом немало, но сделано должно быть еще больше. Мы только что с руководством Объединенной судостроительной корпорации обсуждали, что и где строить, у них есть необходимость создания новых предприятий. И все-таки пришли к выводу, что следующее предприятие, так же как под Владивостоком создано, все равно будем создавать еще одно такое на Дальнем Востоке», — поделился Владимир Путин.

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