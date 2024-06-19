Михаил Мишустин отметил важность инвестквот

Премьер-министр Михаил Мишустин отнес продолжение программы инвестиционных квот к приоритетным вопросам для обеспечения продовольственной безопасности.

Глава правительства провел стратегическую сессию по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщает корреспондент Fishnews. Во вступительном слове премьер отметил, в частности, что страна обеспечивает себя с серьезным запасом рыбой.

Он назвал основные вопросы, которые будут решать в приоритетном порядке. «Мы также продолжим применять и хорошо себя зарекомендовавший механизм инвестиционных квот для обновления рыболовецкого флота», — подчеркнул Михаил Мишустин.

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