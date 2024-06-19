ВНИРО подсчитал первые уловы «красной» путины

Суммарный вылов тихоокеанских лососей на российском Дальнем Востоке на 17 июня составил 1070 тонн — на 51,8% ниже уровня прошлого года. Информацию опубликовал Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии со ссылкой на данные теруправлений Росрыболовства.

«Традиционно на первом месте по объему вылова стоит Камчатский край (906 тонн), здесь основу уловов сейчас формируют нерка и чавыча. На втором месте — Хабаровский край. Здесь рыбаками освоено 134 тонны лососей, из которых более 130 тонн горбуши. Первые уловы нерки получены рыбаками Чукотки (0,594 тонны)», — рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

14 июня стартовало промышленное рыболовство нерки в заливе Шелихова в границах Магаданской области, а 15 июня началась добыча кеты и горбуши в подзонах Северо-Охотоморской и Приморье в границах Сахалинской области. Также приступили к промыслу рыбаки в Карагинской подзоне (Камчатка) и в Западно-Беринговоморской зоне в границах Камчатского края. 18 июня открыли «красную» путину рыбаки Северных Курил.

В научном сопровождении дальневосточной путины задействовано более 35 сотрудников ВНИРО, в том числе из Центрального института. Ведется учет производителей и оценка покатной миграции лососей. Общий объем собранного материала на сегодняшний день составляет более 1700 образцов. Численность производителей, пропущенных на нерест, учитывают более чем на 25 модельных водных объектах. Продолжаются работы на научно-исследовательском судне «ТИНРО» на путях преданадромных миграций лососей.

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