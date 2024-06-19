Россия и Киргизия восстановят опытную станцию на Иссык-Куле

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И. Скрябина договорились восстановить опытную станцию на озере Иссык-Куль. Это один из самых глубоких водоемов в мире.

Директор ВНИРО Кирилл Колончин и ректор КНАУ Рысбек Нургазиев подписали меморандум о сотрудничестве в сфере рыбохозяйственных научных исследований.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в рамках меморандума заключено соглашение о взаимодействии в области науки, образования и хозяйственной деятельности. Так, уже достигнуты договоренности о совместном восстановлении опытной станции на озере Иссык-Куль.

Планируется, что эта станция позволит ученым двух стран обменяться опытом и инновационными подходами к исследованию водных биоресурсов и среды их обитания.

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