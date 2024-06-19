Росрыболовству пропишут новые полномочия

Подготовлены поправки в Положение о Федеральном агентстве по рыболовству. Его наделят полномочиями в части предоставления информации из рыбохозяйственного реестра, приема уведомлений о переходе права собственности на судно или завод.

Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ подготовил Минсельхоз для реализации недавних поправок в отраслевое законодательство.

Так, предполагается наделить Росрыболовство полномочиями по предоставлению информации, содержащейся в государственном рыбохозяйственном реестре.

Кроме того, ведомство будет утверждать перечень видов водных биоресурсов, применительно к которым из объема добычи, установленного в соответствии с международными договорами РФ, определяется общий допустимый улов для установления российской квоты.

Еще одно новое полномочие ФАР — прием уведомлений о переходе права собственности на промысловое судно или перерабатывающее предприятие, построенные под инвестквоты, к лизинговой компании.

Общественное обсуждение документа продлится до 2 июля. Планируется, что постановление вступит в силу с 1 декабря 2024 г. — одновременно с новым законом.

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