По вопросам рыбной отрасли вышел новый закон

Президент подписал закон по вопросам рыбной отрасли. Поправки охватывают регулирование рыболовства в районах действия международных договоров, определяют особые условия отчетности для промысла в Азовском и Черном морях. Также решается вопрос с пролонгацией договоров на рыболовные участки.

Подписан федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения призваны решить вопросы в сфере регулирования рыболовства в районах действия международных договоров.

Предусматривается новая статья, согласно которой при отсутствии решений межгосударственных органов по международным договорам в отношении видов водных биоресурсов и объемов их добычи в исключительной экономзоне РФ на конкретный год, виды и объемы определяются в порядке, установленном правительством.

Промысловики Азовского и Черного морей получают дополнительный период для ведения рыболовного журнала в бумажном формате — до 1 января 2026 г. При этом сохраняется и правовая возможность для отчетности в электронном виде.

В статье о государственном рыбохозяйственном реестре указывается, что порядок предоставления информации из ГРР устанавливается правительством.

Также новый закон позволяет продолжить работу на рыболовных участках , срок действия договоров на которые истекает до 1 ноября 2024 г., — заключить новый договор в этом случае надо будет до конца года. Изменения должны решить проблему, с которой столкнулись добытчики лосося в Приморье и Хабаровском крае .

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