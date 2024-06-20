Марифермеры Приморья продолжают «посевную» гребешка и трепанга

В Приморском крае аквафермеры за апрель-май выпустили на участки для пастбищной аквакультуры свыше 5,4 млн штук молоди гребешка и более 59,3 тыс. экземпляров молоди трепанга. Товарного размера эти беспозвоночные достигнут через 3-4 года.

«Морская посевная» началась в регионе в апреле с открытием навигации для маломерных судов, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

По его данным, за прошедший год марифермеры края выпустили на свои участки 23,9 млн штук молоди гребешка и 10,3 млн штук — трепанга.

Сейчас в Приморье работают 114 предприятий аквакультуры, за которыми закреплены 325 участков общей площадью около 80 тыс. га, отметили в теруправлении.

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