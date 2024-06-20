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В АтлантНИРО прошла видеоконференция с экспертами из Национального института рыболовства и морских океанографических исследований Республики Гвинея-Бисау (INIPO). Фото пресс-службы филиала

Россия готовится исследовать рыбные запасы Гвинеи-Бисау

Специалисты Атлантического филиала ВНИРО согласовали с коллегами из Гвинеи-Бисау программу совместных исследований в водах республики в ходе Большой африканской экспедиции 2024-2025 гг.

В АтлантНИРО прошла видеоконференция с экспертами из Национального института рыболовства и морских океанографических исследований Республики Гвинея-Бисау (INIPO). Российскую делегацию возглавлял заместитель директора — руководитель филиала Константин Бандурин, бисайскую — директор INIPO Иса Бари.

Ученые двух стран обсудили цели предстоящих совместных экспедиционных работ, их сроки и этапы, планируемые районы исследований. Как рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, основные задачи включают:

- учетную траловую съемку для оценки биомассы демерсальных водных биоресурсов;

- тралово-акустическую съемку для оценки биомассы и численности мелких пелагических видов рыб;

- сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных и пелагических видов рыб и беспозвоночных;

- выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биопродуктивности вод;

- сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо- и ихтиопланктона;

- осуществление акустического сопровождения траловой съемки демерсальных видов.

На встрече подробно рассмотрели вопросы технической организации предстоящих работ. В том числе планируемую сетку контрольных тралений и составы научных групп двух стран для совместных исследований на борту российского НИС «Атлантида».

Стороны договорились о продолжении рабочих консультаций для согласования технических параметров планируемой программы совместных исследований в прибрежных водах Северо-Западной Африки в 2024-2025 гг.

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