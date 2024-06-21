Вузы и ссузы Росрыболовства начали прием абитуриентов

В подведомственных Росрыболовству образовательных организациях стартовала приемная кампания. В этом году планируется принять на обучение порядка 13 тыс. человек, в том числе 5,5 тыс. студентов — на бюджетные места.

Подать документы можно несколькими способами: лично, через доверенное лицо, по почте или онлайн — через личный кабинет на сайтах вузов или портал «Госуслуги», рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

С правилами приема и сроками подачи документов можно также ознакомится на сайтах образовательных организаций.

В ведомстве отметили, что отрасль сейчас находится в процессе масштабной модернизации и нуждается в новых квалифицированных кадрах.

В образовательный комплекс Росрыболовства входят пять образовательных организаций высшего образования, включающие восемь филиалов и три обособленных структурных подразделения.

В ДФО к образовательным организациям федерального агентства относятся Камчатский государственный технический университет и Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. В состав Дальрыбвтуза входят Владивостокский морской рыбопромышленный колледж, Дальневосточное мореходное училище, Сахалинский морской колледж, Тобольский рыбопромышленный техникум, Славянский технический рыбохозяйственный колледж.

В число подведомственных Росрыболовству учебных заведений входят также Астраханский государственный технический университет, включая Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт, Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж, Ейский морской рыбопромышленный техникум.

На западе страны к «рыбным» вузам относятся Калининградский государственный технический университет, в том числе входящие в его состав Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота и Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж.

В Крыму «под крылом» ФАР работают Керченский государственный морской технологический университет и его филиал в Феодосии.

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