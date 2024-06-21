Красноярский край профинансирует исследования для организации рыболовства

Власти Красноярского края оплатят проведение рыбохозяйственных исследований в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. Специалистам предстоит оценить запасы и разработать прогнозы общих допустимых уловов и возможного вылова.

Заказчиком выступает краевое министерство природных ресурсов и лесного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию ЕИС «Закупки». По результатам аукциона определен подрядчик.

Местами исследований будут левый берег Енисея и река Лапхай (левый приток Енисея). Объектами изысканий станут популяции основных промысловых видов рыб региона: чира, сига, пеляди, тугуна, ряпушки, хариуса, налима, щуки, язя, плотвы, ельца, окуня, ерша и других.

Срок выполнения работ — до 29 ноября 2024 г.

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