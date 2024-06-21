Акватории Верхнего Поволжья приготовили под промысел

В Нижегородской области на конкурс выставили четыре участка под промышленное рыболовство. Заявки принимаются до 16 июля — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — областное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно конкурсной документации, два рыболовных участка расположены на Чебоксарском водохранилище. Их размеры — 1,7 тыс. га и 3,4 тыс. га, а начальная стоимость — 262,3 тыс. и 515,1 тыс. рублей соответственно. Еще два РЛУ — площадью 246,2 га и 60,6 га — находятся на Оке. Стартовые цены этих лотов составляют 37,5 тыс. и 9,2 тыс. рублей соответственно.

Объекты промысла на участках варьируются, в общем списке лещ, сом, судак, щука, карась, налим, окунь, язь.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбопродукции, среднее количество работников у претендента за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Все акватории предоставляются на 25 лет. Подвести итоги конкурса планируется 8 августа.

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