«Жигули» с центнером осетрины остановили в Дагестане

В Республике Дагестан на контрольно-пропускном пункте «Сулак» полицейские совместно с пограничниками задержали автомобиль ВАЗ-21041, в котором перевозилось в общей сложности около 100 кг нелегальных осетра и севрюги.

Машиной управлял местный житель, также в салоне находились три его односельчанки. В ходе досмотра в багажнике нашли семь пакетов, содержащих около 100 кг рыбы. Проверка показала, что это русский осетр и севрюга, сообщили Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

Выяснилось, что рыба принадлежит одной из пассажирок. В отношении гражданки региональным погрануправлением возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных «краснокнижных» водных биоресурсов.

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