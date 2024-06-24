Приморец заплатит за хранение нелегальных деликатесов

В Приморском крае суд взыскал 3 млн рублей с местного жителя, незаконно хранившего в общей сложности более тонны продукции из лососей и краба, а также красной икры. Товары были подготовлены к продаже.

В октябре прошлого года по месту жительства фигуранта изъяли свыше 700 кг мороженых горбуши и симы, более 330 кг варено-мороженых конечностей камчатского краба и около 125 кг расфасованной в пластиковые контейнеры икры горбуши, сообщили Fishnews в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

По оценкам специалистов, для изготовления рыбопродукции было истреблено 374 рыбы и 362 краба, отметили в надзорном ведомстве. По его данным, причиненный водным биоресурсам ущерб превысил 3 млн рублей.

Тернейский районный суд Приморского края удовлетворил иск военного прокурора и взыскал эту сумму с нарушителя. Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства) и назначили ему штраф в размере 677 тыс. рублей.

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