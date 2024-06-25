Для карповодов создали перспективную технологию

В Астраханской области внедрили интенсивную технологию автокормления товарного карпа высокоэнергетическими кормами. Это позволяет повысить рыбопродуктивность прудов региона до 20 тонн на гектар, отметили в Росрыболовстве.

Эффективное использование системы автокормления — большая совместная работа ученых Астраханского государственного технического университета (АГТУ) и завода «БИФФ», сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

«Суть технологии заключается в том, что карп будет кормить сам себя, по требованию, что исключает потерю корма, а высокий уровень питательных веществ в рационе обеспечивает быстрый рост рыбы. Это в корне отличается от общепринятого в карповодстве экстенсивного типа выращивания, при котором особи быстро выедают кормовую базу и показывают невысокие результаты выращивания — около 15 центнеров на гектар», — рассказали в ФАР.

По мнению разработчиков, сочетание автокормления и новых высокоэнергетических кормов — это настоящий прорыв в отечественном карповодстве. В Росрыболовстве отметили, что в перспективе можно будет увеличить производство товарного карпа до 100 тыс. тонн.

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